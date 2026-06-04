鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Fuel Gas公司(NFG-US)EPS預估下修至7.34元，預估目標價為101.50元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對National Fuel Gas公司(NFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.58元下修至7.34元，其中最高估值7.6元，最低估值7.31元，預估目標價為101.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.6(7.61)
|9.03
|8.34
|最低值
|7.31(7.31)
|7.09
|7.89
|平均值
|7.43(7.49)
|7.95
|8.12
|中位數
|7.34(7.58)
|7.9
|8.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.38億
|33.64億
|32.42億
|最低值
|25.37億
|27.44億
|27.94億
|平均值
|25.92億
|30.46億
|30.18億
|中位數
|25.97億
|30.37億
|30.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.97
|6.15
|5.17
|0.84
|5.68
|營業收入
|18.26億
|30.69億
|22.62億
|17.28億
|22.32億
詳細資訊請看美股內頁：
National Fuel Gas公司(NFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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