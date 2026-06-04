鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Fuel Gas公司(NFG-US)EPS預估下修至7.34元，預估目標價為101.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對National Fuel Gas公司(NFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.58元下修至7.34元，其中最高估值7.6元，最低估值7.31元，預估目標價為101.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.6(7.61)9.038.34
最低值7.31(7.31)7.097.89
平均值7.43(7.49)7.958.12
中位數7.34(7.58)7.98.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值26.38億33.64億32.42億
最低值25.37億27.44億27.94億
平均值25.92億30.46億30.18億
中位數25.97億30.37億30.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.976.155.170.845.68
營業收入18.26億30.69億22.62億17.28億22.32億

詳細資訊請看美股內頁：
National Fuel Gas公司(NFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNFG

相關行情

台股首頁我要存股
National Fuel Gas公司77.45+1.32%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty