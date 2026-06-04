鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-04 18:54

電源廠群電 (6412-TW) 今 (4) 日公告 5 月營收 27.08 億元，月增 2.7%、年減 10.2%；累計前 5 月營收 131.27 億元，年減 9.1%；公司表示，目前客戶端仍積極追料，並持續協調供應鏈資源，若後續缺料狀況逐步改善，先前遞延訂單恢復出貨，則有機會帶動 6 月營收表現較 5 月進一步成長。

群電5月營收回溫 新專案本季陸續貢獻。

群電指出，受惠於中國 618 購物節電競筆電鋪貨需求啟動，加上通訊電源拉貨動能持續升溫，5 月份營收較上月呈現溫和成長，不過，客戶端關鍵半導體缺貨情況仍相當嚴峻，導致整體筆電電源出貨動能受到一定程度限制，部分訂單亦出現遞延情形。

‌



群電強調，公司持續布局中長期成長動能，在穩固既有核心產品線競爭力的同時，亦積極切入具成長潛力的新興應用市場，以降低對傳統 PC 市場的依賴；非 AI 領域方面，已逐步打入無人機、健康照護設備供應鏈，並成功拓展新遊戲機客戶，相關專案預期將自本季起陸續貢獻營收。

在 AI 相關布局方面，群電除持續布局資料中心電源產品外，亦積極卡位邊緣 AI 應用商機；隨著 AI PC 滲透率持續提升，公司筆電電源將迎來規格升級潮，同步推升 ASP 並進一步優化產品組合；同時，公司亦積極攻入美系品牌客戶 AI server 供應鏈，相關產品已陸續進入送樣與測試階段。