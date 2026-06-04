鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.35億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-06-04 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：AMP(AMP)24小時跌幅16.6%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅13.4%。

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