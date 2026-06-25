鉅亨網新聞中心 2026-06-25 09:35

Open AI 宣布，旗下最新版模型 GPT-5.5 Instant 已向全球付費用戶開放，並將於 26 日全面推送給所有免費用戶。

OpenAI閃電戰！GPT-5.5 Instant明日全球免費 全面重塑流量入口。(圖:shutterstock)

此次更新代表著 ChatGPT 全平台默認模型的重大迭代，GPT-5.5 Instant 將直接取代原有的 GPT-5.3 Instant，成為承載數億活躍用戶日常對話的主力，這也是 OpenAI 進入 2026 年以來規模最廣的一次產品升級。

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本次升級不僅是常規迭代，更是一場精心策劃的「體驗防守戰」。在準確性方面，新模型顯著打破了輕量化模型即意味著能力妥協的產業成見，官方數據顯示其在醫療、法律與金融等關鍵領域的幻覺率大幅下降，各項硬基準測試成績已逼近兩年前的旗艦模型水平。

用戶體驗層面，GPT-5.5 Instant 進行了風格優化，削減了冗餘的客套與過度分段，輸出更為直接且結構清晰。同時，該模型內建了智慧路由機制，能依據任務難度自動切換深度推理模式，並根據用戶等級提供 16K 至 128K 不等的上下文視窗，有效平衡了低延遲需求與高算力負載。

此次全量更新的背景，正值 OpenAI 經歷戰略轉型後的關鍵時期。在關停 Sora 並將資源轉向 Codex 與智能體（Agent）業務後，OpenAI 必須面對純聊天機器人流量增長放緩的挑戰。

ChatGPT 作為其核心流量入口，體驗的穩定與提升至關重要。面對 Anthropic 與 Google 等競爭對手的步步緊逼，以及微軟逐漸轉向自研模型的市場壓力，OpenAI 透過將 GPT-5.5 這種高階技術下沉至免費預設模型，成功抬高了競品的獲客門檻，並為未來 Agent 戰略的落地鋪平了算力底座。

這項舉措亦反映了大模型產業競賽邏輯的根本轉變。隨著技術差距逐漸縮小，全球市場已從早期的參數與跑分競賽，轉向對產品體驗、場景適配與生態整合的深耕。

GPT-5.5 Instant 的發布，意味著 OpenAI 產品體系從免費到企業級服務的完整成型，不僅確立了新的產業能力基準，更展現了該公司在全力押注未來的同時，依然堅守用戶體驗基本盤的戰略定力。