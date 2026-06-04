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盤後速報 - 天二科技(6834)下週(6月11日)除息0.4元，預估參考價71.6元

鉅亨網新聞中心

天二科技(6834-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(6月4日)收盤價72.00元計算，預估參考價為71.6元，息值合計為0.4元，股息殖利率0.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

天二科技(6834-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為專業晶片電阻之製造與銷售業務。近5日股價下跌0.26%，集中市場加權指數上漲4.98%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 72.00 0.4 0.56% 0.0
2025/06/13 32.25 0.5 1.55% 0.0
2023/06/19 27.0 1.1 4.07% 0.0
2022/06/14 49.9 1.6 3.21% 0.0

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