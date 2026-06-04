盤後速報 - 天二科技(6834)下週(6月11日)除息0.4元，預估參考價71.6元
鉅亨網新聞中心
天二科技(6834-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(6月4日)收盤價72.00元計算，預估參考價為71.6元，息值合計為0.4元，股息殖利率0.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
天二科技(6834-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為專業晶片電阻之製造與銷售業務。近5日股價下跌0.26%，集中市場加權指數上漲4.98%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|72.00
|0.4
|0.56%
|0.0
|2025/06/13
|32.25
|0.5
|1.55%
|0.0
|2023/06/19
|27.0
|1.1
|4.07%
|0.0
|2022/06/14
|49.9
|1.6
|3.21%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 天二科技(6834)大跌7.1%，報72元
- 盤中速報 - 天二科技(6834)大漲8.22%，報79元
- 盤中速報 - 天二科技(6834)大跌7.79%，報71元
- 盤中速報 - 天二科技(6834)股價拉至漲停，漲停價82.7元，成交355張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇