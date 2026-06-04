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盤後速報 - 華新(1605)下週(6月11日)除息0.5元，預估參考價41.1元

鉅亨網新聞中心

華新(1605-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月4日)收盤價41.60元計算，預估參考價為41.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

華新(1605-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、鋼線鋼纜及特殊鋼之生產與銷售。近5日股價上漲13.87%，集中市場加權指數上漲4.98%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 41.60 0.5 1.2% 0.0
2025/06/04 20.9 0.5 2.39% 0.0
2024/06/20 36.85 1.1 2.99% 0.0
2023/06/06 46.95 1.8 3.83% 0.0
2022/06/21 40.6 1.6 3.94% 0.0

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