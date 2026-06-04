盤後速報 - 華新(1605)下週(6月11日)除息0.5元，預估參考價41.1元
鉅亨網新聞中心
華新(1605-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月4日)收盤價41.60元計算，預估參考價為41.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
華新(1605-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、鋼線鋼纜及特殊鋼之生產與銷售。近5日股價上漲13.87%，集中市場加權指數上漲4.98%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|41.60
|0.5
|1.2%
|0.0
|2025/06/04
|20.9
|0.5
|2.39%
|0.0
|2024/06/20
|36.85
|1.1
|2.99%
|0.0
|2023/06/06
|46.95
|1.8
|3.83%
|0.0
|2022/06/21
|40.6
|1.6
|3.94%
|0.0
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