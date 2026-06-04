營收速報 - 台燿(6274)5月營收47.94億元年增率高達128.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為194.60億元，累計年增率80.26%。
最新價為1695元，近5日股價上漲3.99%，相關電子零組件類指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2495 張
- 外資買賣超：+71 張
- 投信買賣超：+3228 張
- 自營商買賣超：-804 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|47.94億
|128%
|4%
|26/4
|46.10億
|98%
|22%
|26/3
|37.82億
|72%
|38%
|26/2
|27.41億
|27%
|-22%
|26/1
|35.33億
|75%
|9%
|25/12
|32.50億
|61%
|7%
台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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