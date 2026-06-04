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營收速報 - 台燿(6274)5月營收47.94億元年增率高達128.49％

鉅亨網新聞中心

台燿(6274-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣47.94億元，年增率128.49%，月增率4%。

今年1-5月累計營收為194.60億元，累計年增率80.26%。

最新價為1695元，近5日股價上漲3.99%，相關電子零組件類指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2495 張
  • 外資買賣超：+71 張
  • 投信買賣超：+3228 張
  • 自營商買賣超：-804 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 47.94億 128% 4%
26/4 46.10億 98% 22%
26/3 37.82億 72% 38%
26/2 27.41億 27% -22%
26/1 35.33億 75% 9%
25/12 32.50億 61% 7%

台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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