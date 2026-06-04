鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-04 16:29

全球數位資產已從高風險投資工具逐步轉變為日常理財配置的一部分。凱基銀行今 (4) 日公布旗下國內首張結合加密貨幣回饋的「凱基幣享卡」上市一周年大數據統計，這波「消費回饋變資產」的創新模式，成功黏著高學歷的數位原生世代，該客群的平均消費金額竟高出一般卡友兩倍以上，且已有超過六成卡友將點數兌換為虛擬資產，顯示傳統信用卡點數經濟正迎來質變。

根據凱基銀行內部資料分析，「凱基幣享卡」的主要客群具備極高鮮明的輪廓：40 歲以下族群為主力，其中大學以上學歷客群超過 85%。這群人對數位金融接受度極高、理財自主性強，且偏好自行配置資產。

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凱基銀行指出，「凱基幣享卡」核心特色在於每 1 點「幣享點」可兌換等值 1 元的加密貨幣。為了滿足不同風險偏好與理財策略，該卡持續擴展可兌換的虛擬資產種類，目前已支援比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH)、泰達幣 (USDT)、USDC，以及兩大交易所平台幣 (Bito Token、MAX Token) 等六種主流貨幣。

此舉不僅提升了信用卡的日常使用黏著度，凱基銀行更透過與國內兩大虛擬資產交易所「幣託 BitoPro」與「現代財富 MAX」合作，將消費行為延伸至交易所開戶與資產配置，成功打破傳統銀行與 Web3 世界的藩籬，建構出完整的數位金融生態圈。

在權益部分，「凱基幣享卡」提供卡友一般消費國內 1%、海外 2% 幣享點回饋 (並免收 1.5% 海外交易手續費)，指定通路最高可達 3%。若完成指定任務，消費回饋最高可疊加至 15%(活動期間最高加碼 2400 點)。