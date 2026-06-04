鉅亨網記者陳于晴 台北
全球數位資產已從高風險投資工具逐步轉變為日常理財配置的一部分。凱基銀行今 (4) 日公布旗下國內首張結合加密貨幣回饋的「凱基幣享卡」上市一周年大數據統計，這波「消費回饋變資產」的創新模式，成功黏著高學歷的數位原生世代，該客群的平均消費金額竟高出一般卡友兩倍以上，且已有超過六成卡友將點數兌換為虛擬資產，顯示傳統信用卡點數經濟正迎來質變。
根據凱基銀行內部資料分析，「凱基幣享卡」的主要客群具備極高鮮明的輪廓：40 歲以下族群為主力，其中大學以上學歷客群超過 85%。這群人對數位金融接受度極高、理財自主性強，且偏好自行配置資產。
值得注意的是，除了積極型投資人外，該卡也成功吸引大量「觀望型投資人」進場。這類客群透過「日常消費刷卡賺點、點數小額兌換虛擬幣」的低門檻模式，在不投入額外本金的情況下接觸數位資產。目前已有超過六成客戶實質使用點數兌換加密貨幣，顯示「點數理財化」已成為年輕世代進入幣圈的新渠道。
凱基銀行指出，「凱基幣享卡」核心特色在於每 1 點「幣享點」可兌換等值 1 元的加密貨幣。為了滿足不同風險偏好與理財策略，該卡持續擴展可兌換的虛擬資產種類，目前已支援比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH)、泰達幣 (USDT)、USDC，以及兩大交易所平台幣 (Bito Token、MAX Token) 等六種主流貨幣。
此舉不僅提升了信用卡的日常使用黏著度，凱基銀行更透過與國內兩大虛擬資產交易所「幣託 BitoPro」與「現代財富 MAX」合作，將消費行為延伸至交易所開戶與資產配置，成功打破傳統銀行與 Web3 世界的藩籬，建構出完整的數位金融生態圈。
在權益部分，「凱基幣享卡」提供卡友一般消費國內 1%、海外 2% 幣享點回饋 (並免收 1.5% 海外交易手續費)，指定通路最高可達 3%。若完成指定任務，消費回饋最高可疊加至 15%(活動期間最高加碼 2400 點)。
為慶祝上市滿一周年，凱基銀行也宣布推出一系列周年回饋活動，降低民眾接觸數位資產的門檻。新戶註冊指定交易所帳戶，最高可獲得 11 顆泰達幣 (USDT)；新戶享有「點數兌幣」月月加碼 50% 的專屬優惠。完成指定任務，消費最高享 15% 回饋。此外，卡友訂閱知名投資數據平台 Blave 可享 7 折優惠，協助用戶更有效掌握市場資訊、管理數位資產。
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