鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-04 16:12

為了營造更具競爭力的攬才環境，國家發展委員會（以下簡稱國發會）今（4）日盛大舉辦「一站式外籍人士金融服務示範銀行啟航儀式」，中國信託、玉山、台北富邦、台新、兆豐及第一銀行等 6 家示範銀行，於全台 17 間分行提供專屬預約及專屬行員服務，國發會期許明年能有 9 家銀行加入。國發會副主委詹方冠指出，台灣經濟正處於 AI 與科技發展的核心，吸引無數國際人才來台追夢，而「金融服務」正是外籍人士在台安居的第一道關卡。

詹方冠於致詞時分享了兩個令人省思的小故事。他提到，曾有交大外籍教授在台執教十幾年，想買房卻因外籍身分在申請貸款時處處碰壁；甚至有外籍員工去銀行開戶，卻因銀行僅針對本國人推銷信用卡，導致外籍人士在完成基本手續後被「冷落」。他強調，過去外籍人士申請信用卡常被要求提供「台籍保證人」，這對初來乍到的國際專才而言是極大的門檻。

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本次計畫評選出中國信託、玉山、台北富邦、台新、兆豐及第一銀行等 6 家示範銀行，於全台 17 間分行提供專屬預約服務。這項計畫不僅是金管會雙語銀行的精進版，更導入「線上預約制」與「專屬行員」模式。

詹方冠表示，計畫核心在於「化被動為主動」，部分銀行已開始採認外籍人士的「國外財力證明」來核發信用卡，實質鬆綁保證人限制，提供更具溫度的客製化接待。

計畫主持人東吳大學副教授林育廷在會後受訪時指出，本計畫原本預計選定 3 家，但因銀行業反應熱烈，最終選出 6 家具備高度承諾的示範銀行。林育廷強調，這不僅是雙語分行的概念，而是針對金卡持有人、外籍專業人士、全球前 200 大畢業生及留台求職畢業生等四類核心族群提供的「VIP 服務」。

林育廷表示，雖然目前僅有 17 家據點，但背後已建立了標準化作業流程（SOP）。未來只要人員訓練到位，這套「一站式服務」將能快速複製到更多雙語分行。身為洗錢防制專家，她也特別強調，所有流程都在嚴格的法遵與風險控管前提下進行，確保金融安全與友善服務並行不悖。

國發會人力發展處處長謝佳宜補充，示範銀行將不僅止於目前的規模，明年的目標預計擴增至 9 家銀行。此外，國發會正積極與部會協調，計畫於 6 月底前推出針對「永久居留外國人」的長照與身障服務，並持續優化教育專班及租屋支持系統，全方位建構國際人才友善生活圈。