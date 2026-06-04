鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-04 14:10

外媒最新報導指出，輝達最快今 (4) 日晚間抵達首爾訪位的輝達執行長黃仁勳將在本周跟南韓遊戲企業 Krafton(藍洞)高層會晤，圍繞 Physical AI(具身 AI)及晶片組協同落地展開深度合作洽談，此訪被外界解讀輝達有意跨足遊戲產業。

將跨足遊戲業？韓媒：黃仁勳將晤Krafton高層 會談聚焦人形機器人、遊戲軟硬體共同開發(圖取自官網)

《韓聯社》報導，黃仁勳本周將會晤 Krafton 董事長張秉圭、首席 AI 長 (CAIO) 李康旭及《絕地求生》IP 全球負責人張泰錫，具體時間與地點未公開。

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此次會談核心聚焦兩大方向：一是推進人形機器人全產業鏈合作，二是將藉輝達新發表的 RTX Spark AI PC 平台實現遊戲軟硬體協同開發。

去年 4 月，Krafton 赴輝達總部確立合作基調，並於今年初設立具身 AI 子公司 Ludo Robotics，由社長金昌漢任美國 CEO、李康旭兼韓國負責人，成為本次會面關鍵動因，雙方重點討論 AI 研發投入與算力基建落地。

黃仁勳周一 (1 日) 在輝達台北 GTC 大會發布 N1X 晶片，該晶片為輝達與聯發科聯合研發，集成 CPU/GPU，標配 128GB 統一記憶體、1PFlop AI 算力，支援本地離線運行 AI 智能體，為端側 AI 核心硬體。