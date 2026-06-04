台灣無人機聯盟前進日本 洽談B2B商務合作

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-04 09:41

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)，本周在經濟部和外交部帶領下，以台灣館陣容前進日本千葉幕張展覽館，參與為期三日的 2026 日本無人機展 (Japan Drone 2026)，本次聯盟集結漢翔 (2634-TW) 和聯盟協同主席雷虎 (8033-TW)、中光電智能機器人以及近 20 家聯盟廠商。

台灣無人機聯盟前進日本。(圖：漢翔提供)

Japan Drone 是日本最大、最具指標性的無人機產業專業展會，本屆匯聚全球逾 230 家參展商，是產業技術、商務交流和商機媒合的重要平台。

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無人機聯盟表示，本次台灣館集結國內產業鏈的上中下游，展出多款無人載具、關鍵零組件和電子模組，其中，漢翔展出自主研發的無人機反制系統。

事實上，台日無人機產業具備高度互補性，日本擁有精密機械、自動控制等強項，台灣也有晶片、資安、系統整合等利基。在全球高度重視國安與資安的趨勢下，台灣是與日本理念相近的產業夥伴，因此雙方廠商均把握合作契機，密集展開多場 B2B 商務洽談。

台日無人機產業交流早在去年就已展開，台灣無人機聯盟陸續日本無人機聯盟 (JDC) 和日本無人機產業振興協議會 (JUIDA) 結成盟友，借鏡日本對無人機的應用著重防災、救災、農業、物流等方向。