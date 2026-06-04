盤中速報 - 宏碩系統(6895)急拉3.45%報154.0元，成交47張
鉅亨網新聞中心
宏碩系統(6895-TW)近5分K漲速3.45%，04日09:12報154.0元，成交47張，今日漲幅為9.61％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
宏碩系統(6895-TW)近5日股價下跌6.64% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 0.13%。櫃買市場加權指數 上漲 1.51%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：-1 張
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