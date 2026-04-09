盤後速報 - 宏碩系統(6895)次交易(10)日除息2.9元，參考價175.6元
鉅亨網新聞中心
宏碩系統(6895-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.9元。
首日參考價為175.6元，相較今日收盤價178.50元，息值合計為2.9元，股息殖利率1.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/10
|178.50
|2.9
|1.62%
|0.0
|2025/03/19
|152.5
|2.3
|1.51%
|0.0
|2024/03/22
|103.5
|2.2
|2.13%
|0.0
|2023/03/16
|149.5
|3.45
|2.31%
|0.0
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