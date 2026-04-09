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鉅亨速報

盤後速報 - 宏碩系統(6895)次交易(10)日除息2.9元，參考價175.6元

鉅亨網新聞中心

宏碩系統(6895-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.9元。

首日參考價為175.6元，相較今日收盤價178.50元，息值合計為2.9元，股息殖利率1.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/10 178.50 2.9 1.62% 0.0
2025/03/19 152.5 2.3 1.51% 0.0
2024/03/22 103.5 2.2 2.13% 0.0
2023/03/16 149.5 3.45 2.31% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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