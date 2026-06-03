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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌6.41%，報102.11美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間03日23:31股價下跌6.99美元，報102.11美元，跌幅6.41%，成交量2,301,583（股），盤中最高價106.13美元、最低價99.65美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+28.47%
  • 近 1 月：+22.75%
  • 近 3 月：+47.83%
  • 近 6 月：-29.11%
  • 今年以來：-32.71%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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道瓊指數50883.01-0.83%
NASDAQ26783.58-1.15%
費城半導體13809.920.61%
Atlassian Corporation - Class A102.28-6.25%

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