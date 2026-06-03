盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大漲5.74%，報114.12美元
鉅亨網新聞中心
英特爾(INTC-US)截至台北時間03日22:32股價上漲6.19美元，報114.12美元，漲幅5.74%，成交量51,652,347（股），盤中最高價118.29美元、最低價112.55美元。
美股指數盤中表現
英特爾(INTC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.62%
- 近 1 月：+8.34%
- 近 3 月：+137.21%
- 近 6 月：+148.29%
- 今年以來：+192.49%
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