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盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大漲5.74%，報114.12美元

鉅亨網新聞中心

英特爾(INTC-US)截至台北時間03日22:32股價上漲6.19美元，報114.12美元，漲幅5.74%，成交量51,652,347（股），盤中最高價118.29美元、最低價112.55美元。

美股指數盤中表現

英特爾(INTC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.62%
  • 近 1 月：+8.34%
  • 近 3 月：+137.21%
  • 近 6 月：+148.29%
  • 今年以來：+192.49%

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道瓊指數50897.75-0.80%
NASDAQ26957.19-0.50%
費城半導體13955.391.67%
英特爾112.63+4.35%

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