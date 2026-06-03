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盤中速報 - 費城半導體大漲1.79%，報13971.76點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間03日10:32，費城半導體上漲245.49點（或1.79%），暫報13971.76點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.6%
  • 近 1 月：+29.55%
  • 近 3 月：+68.68%
  • 近 6 月：+91.99%
  • 今年以來：+93.79%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲8.42%；泰瑞達(TER-US)上漲6.17%；英特爾(INTC-US)上漲5.69%；安可(AMKR-US)上漲4.77%；安森美半導體(ON-US)上漲4.76%。

部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌3.12%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.91%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.35%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.76%。


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費城半導體13946.331.60%
邁威爾科技307.69+5.81%
泰瑞達413.46+5.31%
英特爾112.625+4.35%
安可77.19+3.39%
安森美半導體132.73+3.18%
輝達216.5-2.84%
安謀控股公司399-0.92%
台積電ADR441.45-1.17%
超捷國際96.195-0.79%

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