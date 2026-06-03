盤中速報 - 費城半導體大漲1.79%，報13971.76點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間03日10:32，費城半導體上漲245.49點（或1.79%），暫報13971.76點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.6%
- 近 1 月：+29.55%
- 近 3 月：+68.68%
- 近 6 月：+91.99%
- 今年以來：+93.79%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲8.42%；泰瑞達(TER-US)上漲6.17%；英特爾(INTC-US)上漲5.69%；安可(AMKR-US)上漲4.77%；安森美半導體(ON-US)上漲4.76%。
部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌3.12%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.91%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.35%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.76%。
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