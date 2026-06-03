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盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大跌5.06%，報378.3美元

鉅亨網新聞中心

MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間03日21:38股價下跌20.16美元，報378.30美元，跌幅5.06%，成交量102,879（股），盤中最高價392.18美元、最低價378.30美元。

美股指數盤中表現

MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+29.64%
  • 近 1 月：+51.24%
  • 近 3 月：+22.6%
  • 近 6 月：-0.88%
  • 今年以來：-5.06%

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美股美股盤中盤中速報MongoDB公司

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費城半導體13953.291.65%
MongoDB公司370.23-7.08%

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