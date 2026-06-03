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盤中速報 - 安可(AMKR-US)大漲5.01%，報78.4美元

鉅亨網新聞中心

安可(AMKR-US)截至台北時間03日21:33股價上漲3.74美元，報78.40美元，漲幅5.01%，成交量515,329（股），盤中最高價78.50美元、最低價76.08美元。

美股指數盤中表現

安可(AMKR-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.74%
  • 近 1 月：+5.13%
  • 近 3 月：+56.33%
  • 近 6 月：+83.86%
  • 今年以來：+89.31%

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美股美股盤中盤中速報安可

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道瓊指數50885.85-0.82%
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費城半導體13946.571.61%
安可77.17+3.37%

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