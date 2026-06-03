盤中速報 - 安可(AMKR-US)大漲5.01%，報78.4美元
鉅亨網新聞中心
安可(AMKR-US)截至台北時間03日21:33股價上漲3.74美元，報78.40美元，漲幅5.01%，成交量515,329（股），盤中最高價78.50美元、最低價76.08美元。
美股指數盤中表現
安可(AMKR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.74%
- 近 1 月：+5.13%
- 近 3 月：+56.33%
- 近 6 月：+83.86%
- 今年以來：+89.31%
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大跌5.02%，報232.31美元
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌6.01%，報102.54美元
- 盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大跌5.93%，報135.6美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.56%，報571.94美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇