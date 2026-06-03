盤中速報 - 費城半導體大漲1.78%，報13971.15點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間03日09:30，費城半導體上漲244.88點（或1.78%），暫報13971.15點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.6%
- 近 1 月：+29.55%
- 近 3 月：+68.68%
- 近 6 月：+91.99%
- 今年以來：+93.79%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲9.36%；英特爾(INTC-US)上漲8.31%；安可(AMKR-US)上漲4.87%；博通(AVGO-US)上漲2.79%；超微半導體(AMD-US)上漲2.48%。
部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌2.32%；輝達(NVDA-US)下跌0.45%；應用材料(AMAT-US)下跌0.43%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.32%。
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