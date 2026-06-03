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盤中速報 - 費城半導體大漲1.78%，報13971.15點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間03日09:30，費城半導體上漲244.88點（或1.78%），暫報13971.15點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.6%
  • 近 1 月：+29.55%
  • 近 3 月：+68.68%
  • 近 6 月：+91.99%
  • 今年以來：+93.79%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲9.36%；英特爾(INTC-US)上漲8.31%；安可(AMKR-US)上漲4.87%；博通(AVGO-US)上漲2.79%；超微半導體(AMD-US)上漲2.48%。

部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌2.32%；輝達(NVDA-US)下跌0.45%；應用材料(AMAT-US)下跌0.43%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.32%。


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費城半導體13866.351.02%
邁威爾科技307.65+5.80%
英特爾117.3099+8.69%
安可77.73+4.12%
博通478.685-0.60%
超微半導體541.76+3.88%
高通241.56+0.30%
輝達219.5-1.49%
應用材料497.72+1.57%
思佳訊半導體78.74-0.48%

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