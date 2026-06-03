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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至10.42元，預估目標價為123.86元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.87元下修至10.42元，其中最高估值14.77元，最低估值8.78元，預估目標價為123.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.77(14.77)19.0316.8310.9
最低值8.78(8.78)5.367.314.46
平均值10.53(10.79)11.1211.148.23
中位數10.42(10.87)10.8610.779.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值155.91億185.84億196.67億136.51億
最低值128.41億102.67億122.61億131.46億
平均值137.56億142.11億147.67億133.99億
中位數133.96億142.93億144.58億133.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.480.71-0.562.335.19
營業收入40.29億45.01億45.82億57.93億98.93億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAU

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