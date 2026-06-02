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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌10.84%，報103.38美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間02日21:30股價下跌12.57美元，報103.38美元，跌幅10.84%，成交量370,878（股），盤中最高價103.53美元、最低價103.05美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+31.23%
  • 近 1 月：+26.13%
  • 近 3 月：+49.21%
  • 近 6 月：-26.05%
  • 今年以來：-30.86%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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道瓊指數50967.23-0.22%
NASDAQ27120.83+0.13%
費城半導體13466.573.86%
Atlassian Corporation - Class A104.5-9.87%

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