盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌10.84%，報103.38美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間02日21:30股價下跌12.57美元，報103.38美元，跌幅10.84%，成交量370,878（股），盤中最高價103.53美元、最低價103.05美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+31.23%
- 近 1 月：+26.13%
- 近 3 月：+49.21%
- 近 6 月：-26.05%
- 今年以來：-30.86%
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