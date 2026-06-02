鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧與(HPE-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為63.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對慧與(HPE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.43元上修至3.37元，其中最高估值3.45元，最低估值2.4元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.45(2.49)
|4.16
|4.5
|3.48
|最低值
|2.4(2.35)
|2.65
|3.11
|3.48
|平均值
|2.99(2.42)
|3.45
|3.78
|3.48
|中位數
|3.37(2.43)
|3.86
|4.09
|3.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|455.24億
|509.27億
|538.18億
|483.55億
|最低值
|405.40億
|425.20億
|456.58億
|483.55億
|平均值
|434.58億
|472.71億
|499.52億
|483.55億
|中位數
|444.14億
|489.80億
|511.07億
|483.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.58
|0.66
|1.54
|1.93
|-0.04
|營業收入
|278.65億
|281.08億
|291.07億
|300.68億
|343.29億
詳細資訊請看美股內頁：
慧與(HPE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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