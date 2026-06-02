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鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧與(HPE-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為63.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對慧與(HPE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.43元上修至3.37元，其中最高估值3.45元，最低估值2.4元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.45(2.49)4.164.53.48
最低值2.4(2.35)2.653.113.48
平均值2.99(2.42)3.453.783.48
中位數3.37(2.43)3.864.093.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值455.24億509.27億538.18億483.55億
最低值405.40億425.20億456.58億483.55億
平均值434.58億472.71億499.52億483.55億
中位數444.14億489.80億511.07億483.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.580.661.541.93-0.04
營業收入278.65億281.08億291.07億300.68億343.29億

詳細資訊請看美股內頁：
慧與(HPE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHPE

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