鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-02 12:10

電供廠光寶科 (2301-TW) 總經理邱森彬今 (2) 日於 COMPUTEX 2026 台北國際電腦展接受採訪，他指出，輝達最新 Vera Rubin 為今年市場最核心的關鍵產品，面對未來 AI 工廠所需算力與電能超乎想像的增長，光寶科已成功將核心電源機櫃規格由原先的 33 千瓦直接大幅拉升至 110 千瓦，且 800 伏特 HVDC 已成為目前市場上最佳的解決方案。

在財務數據與營運展望方面，邱森彬提到，光寶科今年首季營運受到客戶端記憶體缺料與新舊交替空窗期影響，導致部分出貨速度放緩，但客戶預算均比去年更為充裕，且六至七月底後零組件供應將逐步恢復順利。

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邱森斌指出，旗下 AI 相關產品占總營收比例在今年達到 30% 的既定目標絕無問題，甚至有機會表現得更好，而單價高昂的 110KW 高階機櫃預計在今年底開始陸續出貨，將佔整體機櫃營收金額的一半以上，出貨量能更將在明年迎來全面放大。

面對產業的劇烈變革，光寶科今年迎來創立 50 週年里程碑，邱森彬透露在這波人工智慧巨浪撲過來的同時，公司正處於風口浪尖上並成功抓住巨大轉型機會。在未來的產品應用上，公司不只提供單一電源組件，更以電源技術為核心，向上縱向整合並延伸出機櫃與散熱系統等全方位解決方案，目前在北美與全球主力大型雲端服務供應商中，已有兩家美系大廠的 AI 機櫃系統由光寶科一手包辦。

光寶科也正面看待 AI PC 新一代平台重新定義電腦價值的長期趨勢，邱森彬分析，隨著運算從早期的模型訓練邁向即時推論與智慧代理，地端個人裝置將扮演不可或缺的關鍵角色，AI PC 遲早會演變成新一代的智慧個人助理。