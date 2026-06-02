鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-02 09:51

台灣高階儲能技術供應商明曜科技 (7890-TW) 今 (2) 日正式宣佈，與日本能源開發商簽署合作備忘錄，雙方將深化技術交流，預計於明年第一季完成總容量達 4MW / 16MWh 之大型儲能案場建置計畫，並看好在未來數年內，雙方將於日本全境共同推動建置總容量達 1.6GWh 的大型全浸沒儲能案場。

明曜日本業務報捷 奪日本首座16MWh全浸沒式儲能案場。(圖：明曜提供)

此次合作案為日本首度導入全浸沒儲能技術之商業化專案，象徵明曜科技自主研發之儲能技術，在符合日本當地嚴格消防與安全法規規範下獲得國際市場認可。透過此一合作，明曜科技將進一步深化其於亞太地區之技術佈局，實踐綠色能源技術之國際化發展策略。

‌



在全球地緣政治與供應鏈重組的浪潮下，日本正積極強化其本土的電網韌性與微電網建設。然而，日本地狹人稠且地震頻繁，其《消防法》對於大型能源基礎設施的安全標準堪稱全球之最。傳統氣冷及水冷散熱儲能系統因存在熱失控的延燒隱憂，在日本高密度區域的推展屢屢受挫。

明曜科技今日正式與日本綠色能源開發商簽署 MOU，雙方達成深度戰略合作，預計於今年第三季前，簽署總建置容量達 4MW / 16MWh 全浸沒儲能案場合約程序。此專案的落地，是台灣綠能技術輸出的重大里程碑。

明曜科技指出，自家的獨家 LiquidShield 系統所展現的物理性本質安全。透過將電池單元 100% 浸沒於絕緣冷卻液中，即使在極端環境或遭遇強震導致內部短路，系統也能在毫秒間吸收熱量，徹底阻斷連鎖燃燒、防止鋰電池復燃的可能性。這項合作不僅是日本首度導入全浸沒儲能技術的首例，更為明曜科技在亞太區的「非紅供應鏈」版圖，奠定了難以撼動的戰略據點。

明曜科技董事長王孝揚表示，與日本合作夥伴簽署的 MOU 對明曜而言不僅是一張訂單，更是台灣儲能技術實力獲得國際最高安全標準認可的鐵證。當全世界產業先進專注在 COMPUTEX 全面聚焦 AI 算力的同時，我們深刻體認到，沒有絕對安全的電力，就沒有永續的算力。明曜科技為未來 AIDC 設計的穩定電力架構，證明我們是一家以「本質安全」為核心，具備跨界變現能力的綠色能源樞紐。

日本能源開發商表示，日本市場對於電力基礎設施的安全要求近乎苛求，尤其在當前能源轉型與電網韌性強化的高壓下，公司一直在尋找能夠在嚴格法規下，同時兼顧高能源密度與絕對安全的技術方案。「明曜科技的 LiquidShield 全浸沒冷卻技術，在物理特性上徹底解決了我們對於儲能系統熱失控的疑慮」。

日本能源開發商說，這次的 4MW / 16MWh 案場簽署，只是雙方深厚合作的開端，並已共同規劃具體的長期發展路徑，預計在未來數年內，藉由雙方的強強聯手，在全日本市場進一步推動建置總容量達 1.6GWh 的大型全浸沒儲能系統案場。我們深信，這種融合極致安全與 AI 智慧調度的台灣技術，將成為日本未來微電網轉型中最關鍵的驅動引擎。

根據國際能源機構預測，AI 伺服器的快速迭代，正使單一機架的熱設計功耗 (TDP) 以幾何級數攀升。明曜科技針對未來的 AI 資料中心，提出高韌性穩定電力輸出架構願景。在未來的 AI 工廠中，當進行龐大參數的語言模型訓練時，算力的瞬間峰值將對前端電網造成毀滅性的「毫秒級負載波動。若缺乏極度穩定的電力緩衝機制，不僅將加速昂貴晶片的老化，更可能導致算力中斷。

明曜科技的 AIDC 電力願景，除了與客戶共同發展 800 VDC 提高效率降低能源損耗外，更要透過明曜全浸沒儲能系統作為資料中心最堅實的「電力緩衝器」。有別於傳統 UPS 僅具備短暫備援功能，明曜零延遲電池輸出架構，能補足電網壓降並提供穩定電流。海外資料中心客戶也將採納此算電一體式的設計， 並在年內開始部屬驗證。

展望未來，明曜科技與日本夥伴的合作不僅止於單一案場的成功，更是雙方聯手建構日本區域電網韌性的重要開端。隨著雙方簽署 MOU，明曜科技將以其領先全球的全浸沒冷卻技術為核心，加速在日本市場的深度佈局，預計在未來數年內，雙方將於日本全境共同推動建置總容量達 1.6GWh 的大型全浸沒儲能案場。