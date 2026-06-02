盤中速報 - 華邦電(2344)股價拉至漲停，漲停價184.5元，成交95,286張
鉅亨網新聞中心
華邦電(2344-TW)02日09:14上漲16.5元，股價漲停報184.5元，委買502張、委賣62張，成交95,286張。
主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+103,702 張
- 外資買賣超：+56,728 張
- 投信買賣超：+43,096 張
- 自營商買賣超：+3,878 張
- 融資增減：+23,014 張
- 融券增減：+1,530 張
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