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盤中速報 - 創見(2451)急拉3.17%報373.0元，成交1,207張

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創見(2451-TW)近5分K漲速3.17%，02日09:04報373.0元，成交1,207張，今日漲幅為4.34％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創見(2451-TW)近5日股價上漲14.95% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 3.09%。集中市場加權指數 上漲 3.88%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,228 張
  • 外資買賣超：+3,622 張
  • 投信買賣超：+516 張
  • 自營商買賣超：+90 張
  • 融資增減：+498 張
  • 融券增減：+20 張


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