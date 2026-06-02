盤中速報 - 創見(2451)急拉3.17%報373.0元，成交1,207張
鉅亨網新聞中心
創見(2451-TW)近5分K漲速3.17%，02日09:04報373.0元，成交1,207張，今日漲幅為4.34％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創見(2451-TW)近5日股價上漲14.95% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 3.09%。集中市場加權指數 上漲 3.88%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,228 張
- 外資買賣超：+3,622 張
- 投信買賣超：+516 張
- 自營商買賣超：+90 張
- 融資增減：+498 張
- 融券增減：+20 張
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