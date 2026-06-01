盤中速報 - 國際商業機器(IBM-US)大漲7.25%，報319.4美元
鉅亨網新聞中心
國際商業機器(IBM-US)截至台北時間02日02:57股價上漲21.6美元，報319.40美元，漲幅7.25%，成交量26,864,969（股），盤中最高價327.98美元、最低價308.00美元。
美股指數盤中表現
國際商業機器(IBM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.58%
- 近 1 月：+29.22%
- 近 3 月：+24.25%
- 近 6 月：-3.28%
- 今年以來：+0.76%
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