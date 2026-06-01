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盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報12701.49點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間01日09:30，費城半導體下跌127.89點（或1%），暫報12701.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.14%
  • 近 1 月：+22.14%
  • 近 3 月：+58.42%
  • 近 6 月：+82.62%
  • 今年以來：+81.13%

焦點個股


費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領跌。高通(QCOM-US)下跌6.61%；英特爾(INTC-US)下跌5.42%；超微半導體(AMD-US)下跌3.52%；英特格(ENTG-US)下跌3.18%；連貫(COHR-US)下跌3.12%。

部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲10.65%；美光科技(MU-US)上漲5.74%；輝達(NVDA-US)上漲2.93%；台積電ADR(TSM-US)上漲1.57%。


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費城半導體12888.460.46%
高通233-7.18%
英特爾109.142-4.83%
超微半導體498.25-3.46%
英特格135-2.73%
連貫355.515-1.65%
安謀控股公司395.87+12.1%
美光科技1020.25+5.07%
輝達218.8+3.63%
台積電ADR428.9+2.50%

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