盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報12701.49點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日09:30，費城半導體下跌127.89點（或1%），暫報12701.49點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.14%
- 近 1 月：+22.14%
- 近 3 月：+58.42%
- 近 6 月：+82.62%
- 今年以來：+81.13%
焦點個股
費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領跌。高通(QCOM-US)下跌6.61%；英特爾(INTC-US)下跌5.42%；超微半導體(AMD-US)下跌3.52%；英特格(ENTG-US)下跌3.18%；連貫(COHR-US)下跌3.12%。
部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲10.65%；美光科技(MU-US)上漲5.74%；輝達(NVDA-US)上漲2.93%；台積電ADR(TSM-US)上漲1.57%。
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