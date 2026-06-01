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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.1元，其中最高估值1.83元，最低估值0.89元，預估目標價為37.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.83(1.83)
|2.23
|3.34
|3.31
|最低值
|0.89(0.89)
|1.13
|1.61
|1
|平均值
|1.16(1.17)
|1.69
|2.52
|2.49
|中位數
|1.1(1.13)
|1.74
|2.58
|2.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|51.85億
|57.66億
|70.27億
|70.48億
|最低值
|41.28億
|45.94億
|52.26億
|40.95億
|平均值
|43.66億
|51.09億
|61.42億
|61.95億
|中位數
|43.37億
|51.17億
|60.79億
|64.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.73
|1.19
|0.97
|1.77
|1.55
|營業收入
|13.48億
|20.62億
|23.90億
|31.22億
|37.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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