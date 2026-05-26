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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為37.87元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.16元，其中最高估值1.83元，最低估值0.89元，預估目標價為37.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.83(1.83)2.343.773.31
最低值0.89(0.89)1.131.611
平均值1.17(1.15)1.72.572.42
中位數1.16(1.12)1.692.712.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值51.85億57.66億78.16億70.48億
最低值41.28億45.94億52.26億40.95億
平均值43.75億51.31億62.11億62.34億
中位數43.37億51.39億61.46億65.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.731.190.971.771.55
營業收入13.48億20.62億23.90億31.22億37.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGMAB

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