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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-5.66元下修至-5.84元，其中最高估值-4.73元，最低估值-6.37元，預估目標價為142.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-4.73(-4.73)
|-2.62
|4.13
|15.05
|最低值
|-6.37(-6.37)
|-6.83
|-5.47
|-1.55
|平均值
|-5.7(-5.64)
|-4.49
|-1.53
|2.69
|中位數
|-5.84(-5.66)
|-4.62
|-1.37
|1.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4,000萬
|3.74億
|10.95億
|23.82億
|最低值
|16萬
|5,040萬
|1.94億
|4.45億
|平均值
|1,167萬
|1.79億
|5.00億
|9.12億
|中位數
|900萬
|1.87億
|4.92億
|8.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.96
|-1.65
|-2.17
|-3.93
|-5.85
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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