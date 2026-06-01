鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-01 18:56

神盾集團表示，AI 產業已從單點技術競爭逐步邁向系統整合與場域應用，近年積極布局高速運算、智慧感知、自主系統與全球連接等關鍵技術，希望透過旗下企業協同合作，提供客戶從核心運算到終端應用的完整解決方案。

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本次展出亮點之一為安格攜手欣普羅首度公開展示新一代人形機器人「Cyndi」，並同步展出以安格「AI 之眼」為核心的純視覺數位孿生技術。透過部署於環境中的 AI 視覺相機，即時捕捉操作者動作，結合 AI 系統分析與決策能力，完成「Sense(感知)、Think(理解)、Act(行動)」智慧互動流程，實現近乎零延遲的人機互動體驗。系統同時具備精細抓取能力，可準確辨識手部關節細微動作，展現邊緣 AI 與智慧機器人在智慧製造與人機協作領域的應用潛力。

在 AI 基礎建設方面，乾瞻展出基於 6 奈米製程的 UCIe 測試晶片，傳輸速率最高可達 24Gbps，並可支援不同製程節點間的互連應用，滿足 AI 晶片、記憶體擴展與資料中心對高速傳輸及高效能運算的需求。乾瞻同時宣布正式啟動新世代 ONFI 6400 專案，持續布局次世代高速儲存介面技術，以因應 AI 運算時代對高頻寬與高效能的需求。

迅杰則展示涵蓋智慧測繪、巡檢與巡防應用的 UAV 無人機解決方案。其中 ENE Mapper 可高效率完成 3D 建模與地圖繪製，ENE Striker 則具備高抗風能力、即時資料回傳與高安全性設計，適用於巡防監控及任務型應用場景。Computex 期間，迅杰與策略投資夥伴翔探科技亦同步參與日本無人機大展 Japan Drone，並透過與日本無人機領導企業 Blue Innovation 合作，推動台灣無人機技術拓展國際市場。

神盾衛星則展出 HESTIA 衛星物聯網系列產品、Atlas SharkFin 車載 NTN 通訊方案、緊急救援 SOS 與 Push-to-Talk (PTT) 解決方案，以及結合 AI、邊緣運算與雲端平台的智慧監測系統。同時展示衛星通訊結合無人機的創新應用，透過 Hybrid NTN Connectivity 架構支援超視距 (BVLOS) 飛行、遠端巡檢、災害應變及關鍵基礎設施巡查等任務。透過整合衛星、地面行動網路、LoRaWAN 與 AI 技術，打造「Always-On, Anywhere」混合式智慧連接平台，協助企業與政府單位於偏遠地區及關鍵場域維持穩定可靠的通訊與數據服務。

除了上述展出亮點外，神盾集團旗下企業亦同步展示半導體設計服務、AI 應用及系統整合等最新成果。從高速互連晶片 IP、人形機器人、無人機到衛星物聯網，神盾集團此次展出涵蓋 AI 資料中心、邊緣 AI、智慧機器人及智慧連接等關鍵領域，展現從核心運算到終端應用的完整布局。