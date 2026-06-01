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盤後速報 - 文曄(3036)下週(6月8日)除息0.01元，預估參考價287.49元

鉅亨網新聞中心

文曄(3036-TW)下週(6月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.01元。

以今日(6月1日)收盤價287.50元計算，預估參考價為287.49元，息值合計為0.01元，股息殖利率0.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

文曄(3036-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。近5日股價下跌0.17%，集中市場加權指數上漲5.83%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/08 287.50 0.0078 0.0% 0.0
2025/06/30 133.5 5.998 4.49% 0.0
2024/08/22 110.0 1.79925 1.64% 0.0
2023/08/18 71.4 4.29787 6.02% 0.0
2022/06/20 77.3 5.0149 6.49% 0.0

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