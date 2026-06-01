盤後速報 - 文曄(3036)下週(6月8日)除息0.01元，預估參考價287.49元
鉅亨網新聞中心
文曄(3036-TW)下週(6月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.01元。
以今日(6月1日)收盤價287.50元計算，預估參考價為287.49元，息值合計為0.01元，股息殖利率0.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
文曄(3036-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。近5日股價下跌0.17%，集中市場加權指數上漲5.83%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/08
|287.50
|0.0078
|0.0%
|0.0
|2025/06/30
|133.5
|5.998
|4.49%
|0.0
|2024/08/22
|110.0
|1.79925
|1.64%
|0.0
|2023/08/18
|71.4
|4.29787
|6.02%
|0.0
|2022/06/20
|77.3
|5.0149
|6.49%
|0.0
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