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鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至20元，預估目標價為426.5元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2026年EPS預估：中位數由21.01元下修至20元，其中最高估值33.2元，最低估值14.43元，預估目標價為426.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值33.2(36.68)44.03
最低值14.43(14.43)33.91
平均值21.73(24.11)39.63
中位數20(21.01)40.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值23,527,00031,351,000
最低值19,420,00029,444,000
平均值21,312,25030,397,500
中位數21,151,00030,397,500

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS2,981,3113,939,0093,030,1421,391,916
營業收入
(單位：新台幣千元)		19,014,16919,245,90714,200,06810,494,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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