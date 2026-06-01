鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至20元，預估目標價為426.5元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2026年EPS預估：中位數由21.01元下修至20元，其中最高估值33.2元，最低估值14.43元，預估目標價為426.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|33.2(36.68)
|44.03
|最低值
|14.43(14.43)
|33.91
|平均值
|21.73(24.11)
|39.63
|中位數
|20(21.01)
|40.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|23,527,000
|31,351,000
|最低值
|19,420,000
|29,444,000
|平均值
|21,312,250
|30,397,500
|中位數
|21,151,000
|30,397,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,981,311
|3,939,009
|3,030,142
|1,391,916
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,014,169
|19,245,907
|14,200,068
|10,494,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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