鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至562.5元，幅度約8.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由520元上修至562.5元，調升幅度8.17%。其中最高估值665元，最低估值124元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀3位。
穩懋(3105-TW)今(1日)收盤價為535元。近5日股價下跌0.75%，相關半導體類指數近5日上漲6.73%，櫃買市場加權指數上漲4.82%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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