盤中速報 - 穩懋(3105)大跌7.14%，報520元
鉅亨網新聞中心
穩懋(3105-TW)28日12:58股價下跌40元，報520.0元，跌幅7.14%，成交42,911張。
穩懋(3105-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價上漲25.42%，櫃買市場加權指數上漲11.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12,615 張
- 外資買賣超：+6,903 張
- 投信買賣超：+2,627 張
- 自營商買賣超：+3,085 張
- 融資增減：+1,974 張
- 融券增減：+427 張
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