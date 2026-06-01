台塑集團在石化產能大幅外溢、市場低價競爭白熱化及全球石化產業供需結構失衡導致的利差挑戰下，集團推動全方位轉型戰略，範疇涵蓋產品升級、新產品與新事業開發。

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據南亞上周在股東會表示，南亞在今 (2026) 年第 1 季中，轉型已見成效，獲利已一舉超越前 3 年總和，目前電子材料產品出貨已過半，逐漸轉向以電子材料為主的多元布局，也強調南亞在發展 AI 材料產品上，將持續配合新趨勢創新發展。