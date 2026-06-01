鉅亨網記者黃皓宸 台北
台塑 (1301-TW) 集團下南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 近年宣告產品轉型，從傳產受景氣影響的石化產品，逐步轉向 AI 伺服器、電子為主的材料供應，上周股東會上，2 家公司董座皆強調公司轉型亮點與實績，激勵今 (1) 日南亞早盤開高走高，盤中亮燈攻上漲停，台化則一度漲逾 9%。
台塑集團在石化產能大幅外溢、市場低價競爭白熱化及全球石化產業供需結構失衡導致的利差挑戰下，集團推動全方位轉型戰略，範疇涵蓋產品升級、新產品與新事業開發。
其中南亞上周周成交量爆量近 49 萬張，今日盤中成交量更超過 10 萬張，股價成功站上百元。
據南亞上周在股東會表示，南亞在今 (2026) 年第 1 季中，轉型已見成效，獲利已一舉超越前 3 年總和，目前電子材料產品出貨已過半，逐漸轉向以電子材料為主的多元布局，也強調南亞在發展 AI 材料產品上，將持續配合新趨勢創新發展。
台化則是開高走高，盤中在量價俱增下，一度漲 9%，股價站上 50 元大關。
台化在今年首度參展 COMPUTEX(台北電腦展)，預期將展出台化塑膠複合材料、電子級低碳氫氣、特用氣體、精細化學品及 AI 運算中心招商五大主題，有望揭櫫台化以材料、能源與場域資源，連結與高科技在地化發展蛻變與轉型。
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