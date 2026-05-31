盤中速報 - Memecoin大漲9.44%，報0美元
鉅亨網新聞中心
Memecoin(MEME)在過去 24 小時內漲幅超過9.44%，最新價格0美元，總成交量達0.39億美元，總市值0.35億美元，目前市值排名第 143 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：62,538,692,348。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.60%
- 近 1 月：-11.03%
- 近 3 月：-16.94%
- 近 6 月：-60.85%
- 今年以來：-53.31%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - HIVE大漲26.96%，報0.0744美元
- 盤中速報 - Stargate Finance大漲32.38%，報0.24美元
- 盤中速報 - 哈希圖大跌8.5%，報0.0943美元
- 盤中速報 - VTHO大漲8.02%，報0.000566美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇