頻率元件廠股價5月大噴發 Q2業績走旺還有AI及光通訊續加持

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-31 09:59

台股頻率元件廠股價在 5 月獲市場輪動資金加持之下，類股出現股價出現噴出的走勢，其中並以泰藝 (8289-TW) 在 5 月股價上漲 63.62% 表現最佳，而由各廠對業績掌握之下，包括晶技 (3042-TW)、希華 (2484-TW) 及台嘉碩 (3221-TW) 對第二季營收表現看好。

頻率元件廠Q2業績走旺， 還有AI及光通訊續加持，類股股價5月大噴發 。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，在 AI 應用的續加持之下，各廠在升級產品並擴充新產能，希華董事長曾穎堂指出，希華在台中潭子廠設立 500-600 坪的生產潔淨室在 6 月完工，並將跨入升級產品的生產，主要爲因應新網通的需求，也等希華將跨入頻率元件升級的新賽道。

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而希華第二季的營運預估也樂觀，法人估希華第二季營收將呈現季增及年增。

晶技 2026 年首季財營收 33.39 億元，創歷史同期新高，毛利率 32.33%，季增 0.15 個百分點，年減 3.06 個百分點，稅後純益 4.5 億元，與上季相當，年減 4.53%，每股純益爲 1.32 元。

晶技 2026 年 4 月營收 12.88 億元，其中網通 (含低軌行星應用) 占 8%，電腦週邊 (含 AI 應用) 占比爲 14-15%。晶技 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加之下，明顯推升了第一季營收的走高；預估 2026 年第二季營收將較第一季呈現小幅度增長。

台嘉碩在 2026 年首季營收 5.47 億元，稅後純益 3788 萬元，每股純益 0.36 元，公司對第二季包括成本上漲反映、遞延出貨效應及新需求挹注之下，期望第二季將有雙位數的營收成長。

台嘉碩並指出，包括 AI、Wi-Fi7、低軌衛星與無人機將帶動頻率元件升級潮，下半年較大的資本支出，預計投資 2 億元在衛星相關應用上 ，同時，爲因應低軌衛星營運商對供應鏈要求在非台灣、非中國生產，台嘉碩也擬開發在菲律賓生產。

同時，由日商頻率元件大廠大真空持股 50.46% 的頻率元件廠加高電子 (8182-TW)，在泰國進一步投資第二生產基地準備就緒，正進行各項產品及製程的認證階段，加高電子預估在 2026 年泰國二廠將進入量產，將有助於挹注加高泰國的產能，並貢獻營收。

目前加高電子的生產廠區涵蓋台灣的高雄、中國大陸的東莞及泰國，同時，於 1989 年設立的泰國廠也是台商石英元件廠最早在東南亞設廠的，加高在進一步投資第二生產基地準備就緒將進入量產階段，將有助於挹注加高在泰國的產能。