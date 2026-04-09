〈焦點股〉龍頭廠晶技價爆量突破前高 站上百元價位帶動類股翻揚
鉅亨網記者張欽發 台北
晶技 (3042-TW) 2026 年第一季營收達 33.39 億元，還較上一季成長 0.44%，爲史上最強的第一季營收，第二季還有產品價格上揚的挹注，今 (9) 日晶技成交量放大爲 6100 張以上，超過昨日全場成交量，股價並站百元價位，最高 106.5 元，盤中漲幅逾 7%。
同時，晶技的股價今天大走強，盤中帶動希華 (2484-TW) 股價由黑翻紅，安碁 (6174-TW) 守穩在平盤之上，日本大真空轉投資的加高 (8182-TW) 股價也獲大單由平盤快速拉高。
晶技公布 3 月營收爲 11.08 億元，月增 9.28%，年增 2.66%，2026 年首季營收達 33.39 億元，還較上一季成長 0.44%，年增 5.46%；爲晶技史上最強的第一季營收。晶技 1-2 月自結稅前盈餘 3.57 億元，年增 3.6%，每股稅前盈餘 1.08 元。
同時，在國際貴金屬價格、原油價格的上漲走勢之下，頻率元件業者也承受成本走高的壓力，晶技並且已對客戶端發出產品調漲通知，自 4 月 1 日起元件價格調漲 5-10%。
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