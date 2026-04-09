〈焦點股〉龍頭廠晶技價爆量突破前高 站上百元價位帶動類股翻揚

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-09 12:27

晶技 (3042-TW) 2026 年第一季營收達 33.39 億元，還較上一季成長 0.44%，爲史上最強的第一季營收，第二季還有產品價格上揚的挹注，今 (9) 日晶技成交量放大爲 6100 張以上，超過昨日全場成交量，股價並站百元價位，最高 106.5 元，盤中漲幅逾 7%。

晶技執行長林萬興。(距亭網記者張欽發攝)

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晶技公布 3 月營收爲 11.08 億元，月增 9.28%，年增 2.66%，2026 年首季營收達 33.39 億元，還較上一季成長 0.44%，年增 5.46%；爲晶技史上最強的第一季營收。晶技 1-2 月自結稅前盈餘 3.57 億元，年增 3.6%，每股稅前盈餘 1.08 元。