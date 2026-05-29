鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過15.58億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格73,816.69美元，24小時漲跌幅+0.68%；以太幣(ETH)現報價格2,013.21美元，24小時漲跌幅+1.25%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達15.58億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.52億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.18億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：IO.NET(IO)24小時跌幅32.7%；恆星幣(XLM)24小時跌幅26.3%；Space ID(ID)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅69.2%；系統幣(SYS)近一週漲幅44.9%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅25.2%。
近一週跌幅：恆星幣(XLM)近一週跌幅45%；DEXE(DEXE)近一週跌幅26.8%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅22.1%。
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