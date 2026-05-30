鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過13.67億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-30 10:15

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅66.7%；系統幣(SYS)近一週漲幅41.6%；Dymension(DYM)近一週漲幅30%。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

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