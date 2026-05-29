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盤中速報 - 費城半導體大漲1.13%，報12973.77點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日09:30，費城半導體上漲144.62點（或1.13%），暫報12973.77點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.23%
  • 近 1 月：+27.84%
  • 近 3 月：+58.42%
  • 近 6 月：+82.62%
  • 今年以來：+81.12%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲3.56%；高通(QCOM-US)上漲2.76%；英特爾(INTC-US)上漲2.47%；安可(AMKR-US)上漲1.63%；艾司摩爾(ASML-US)上漲1.57%。

部分成分股表現相對疲軟，邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.78%；連貫(COHR-US)下跌0.17%。


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費城半導體13080.001.96%
美光科技964.9899+4.49%
高通258.57+6.28%
英特爾122.12+1.02%
安可72.76+3.09%
艾司摩爾1653+2.94%
邁威爾科技205.175+0.17%
連貫368.135-2.34%

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