盤中速報 - 費城半導體大漲1.13%，報12973.77點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日09:30，費城半導體上漲144.62點（或1.13%），暫報12973.77點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.23%
- 近 1 月：+27.84%
- 近 3 月：+58.42%
- 近 6 月：+82.62%
- 今年以來：+81.12%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲3.56%；高通(QCOM-US)上漲2.76%；英特爾(INTC-US)上漲2.47%；安可(AMKR-US)上漲1.63%；艾司摩爾(ASML-US)上漲1.57%。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 福特汽車(F-US)大漲5.04%，報17.49美元
- 盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大漲5.03%，報213.94美元
- 盤中速報 - 高通(QCOM-US)大漲5.34%，報256.28美元
- 盤中速報 - 賽富時(CRM-US)大漲5.1%，報185.16美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇