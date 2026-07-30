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外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲0.77%，報1.3462元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日00:10，英鎊/美元上漲0.0103點漲幅達0.77%，暫報1.3462點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.78%
  • 近 1 週：-0.08%
  • 近 3 月：-0.84%
  • 近 6 月：-3.22%
  • 今年以來：-0.84%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.84，本日上漲0.57%
  • 英鎊/日元相關性0.73，本日上漲1.66%
  • 紐元/美元相關性0.67，本日上漲1.43%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日上漲1.12%
  • 美元/瑞郎相關性-0.77，本日上漲1.08%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日上漲0.51%

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英鎊/美元1.3459+0.75%
歐元/美元1.1524+0.55%
日元/美元0.0063+1.64%
紐元/美元0.5876+1.45%

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