外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲0.77%，報1.3462元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日00:10，英鎊/美元上漲0.0103點漲幅達0.77%，暫報1.3462點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.78%
- 近 1 週：-0.08%
- 近 3 月：-0.84%
- 近 6 月：-3.22%
- 今年以來：-0.84%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日上漲1.12%
- 美元/瑞郎相關性-0.77，本日上漲1.08%
- 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日上漲0.51%
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