鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估上修至6.46元，預估目標價為87.59元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.46元，其中最高估值8.15元，最低估值3.41元，預估目標價為87.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.15(8.15)
|8.38
|9.95
|5.92
|最低值
|3.41(3.41)
|2.77
|3.26
|4.91
|平均值
|6.03(5.96)
|5.7
|6.48
|5.42
|中位數
|6.46(6.25)
|5.34
|6.1
|5.42
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|85.36億
|87.55億
|105.19億
|109.08億
|最低值
|54.65億
|51.66億
|55.83億
|77.60億
|平均值
|74.68億
|72.31億
|78.19億
|88.51億
|中位數
|75.26億
|73.97億
|75.32億
|83.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.04
|13.74
|7.04
|-1.40
|2.06
|營業收入
|28.53億
|107.60億
|74.66億
|44.89億
|45.69億
詳細資訊請看美股內頁：
智利化工礦業(SQM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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