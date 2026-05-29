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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估上修至6.46元，預估目標價為87.59元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.46元，其中最高估值8.15元，最低估值3.41元，預估目標價為87.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.15(8.15)8.389.955.92
最低值3.41(3.41)2.773.264.91
平均值6.03(5.96)5.76.485.42
中位數6.46(6.25)5.346.15.42

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值85.36億87.55億105.19億109.08億
最低值54.65億51.66億55.83億77.60億
平均值74.68億72.31億78.19億88.51億
中位數75.26億73.97億75.32億83.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.0413.747.04-1.402.06
營業收入28.53億107.60億74.66億44.89億45.69億

詳細資訊請看美股內頁：
智利化工礦業(SQM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSQM

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