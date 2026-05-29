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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司(MDB-US)EPS預估上修至6.05元，預估目標價為386.00元

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根據FactSet最新調查，共36位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.84元上修至6.05元，其中最高估值6.86元，最低估值5.79元，預估目標價為386.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值6.86(6.86)8.810.6120.2
最低值5.79(5.75)6.548.1410.61
平均值6.05(5.92)7.248.9315.41
中位數6.05(5.84)7.138.6315.41

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值30.36億37.34億46.11億48.49億
最低值28.80億33.28億39.74億48.49億
平均值29.40億34.60億41.49億48.49億
中位數29.44億34.37億41.05億48.49億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-4.75-5.03-2.48-1.73-0.88
營業收入8.74億12.84億16.83億20.06億24.64億

詳細資訊請看美股內頁：
MongoDB公司(MDB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMDB

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