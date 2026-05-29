鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司(MDB-US)EPS預估上修至6.05元，預估目標價為386.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.84元上修至6.05元，其中最高估值6.86元，最低估值5.79元，預估目標價為386.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|6.86(6.86)
|8.8
|10.61
|20.2
|最低值
|5.79(5.75)
|6.54
|8.14
|10.61
|平均值
|6.05(5.92)
|7.24
|8.93
|15.41
|中位數
|6.05(5.84)
|7.13
|8.63
|15.41
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|30.36億
|37.34億
|46.11億
|48.49億
|最低值
|28.80億
|33.28億
|39.74億
|48.49億
|平均值
|29.40億
|34.60億
|41.49億
|48.49億
|中位數
|29.44億
|34.37億
|41.05億
|48.49億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-4.75
|-5.03
|-2.48
|-1.73
|-0.88
|營業收入
|8.74億
|12.84億
|16.83億
|20.06億
|24.64億
詳細資訊請看美股內頁：
MongoDB公司(MDB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司MDB-US的目標價調升至386元，幅度約4.32%
- 盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲9.35%，報321.98美元
- 盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大跌5.32%，報308.79美元
- 盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大跌5.25%，報309.01美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇