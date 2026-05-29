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鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用(NTAP-US)EPS預估上修至8.84元，預估目標價為137.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對網路應用(NTAP-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.6元上修至8.84元，其中最高估值9.03元，最低估值7.53元，預估目標價為137.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值9.03(9.03)10.829.97
最低值7.53(7.53)9.019.97
平均值8.72(8.55)9.569.97
中位數8.84(8.6)9.459.97

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值75.33億80.38億80.98億
最低值68.43億75.27億80.98億
平均值73.46億77.73億80.98億
中位數74.50億78.03億80.98億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS4.095.794.635.676.35
營業收入63.25億63.57億62.69億65.71億69.25億

詳細資訊請看美股內頁：
網路應用(NTAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNTAP

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