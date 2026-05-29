鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用(NTAP-US)EPS預估上修至8.84元，預估目標價為137.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對網路應用(NTAP-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.6元上修至8.84元，其中最高估值9.03元，最低估值7.53元，預估目標價為137.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.03(9.03)
|10.82
|9.97
|最低值
|7.53(7.53)
|9.01
|9.97
|平均值
|8.72(8.55)
|9.56
|9.97
|中位數
|8.84(8.6)
|9.45
|9.97
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|75.33億
|80.38億
|80.98億
|最低值
|68.43億
|75.27億
|80.98億
|平均值
|73.46億
|77.73億
|80.98億
|中位數
|74.50億
|78.03億
|80.98億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|4.09
|5.79
|4.63
|5.67
|6.35
|營業收入
|63.25億
|63.57億
|62.69億
|65.71億
|69.25億
詳細資訊請看美股內頁：
網路應用(NTAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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