盤後速報 - 普萊德(6263)下週(6月5日)除息7.8元，預估參考價170.7元
鉅亨網新聞中心
普萊德(6263-TW)下週(6月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.8元。
以今日(5月29日)收盤價178.50元計算，預估參考價為170.7元，息值合計為7.8元，股息殖利率4.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
普萊德(6263-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為自有品牌網路通訊設備製造商，主要銷售有交換器、寬頻網路、。光纖網路、監控、語音、無線網路、路由器及工業網路等。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲5.53%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/05
|178.50
|7.8
|4.37%
|0.0
|2025/06/10
|154.0
|7.9
|5.13%
|0.0
|2024/07/02
|178.5
|7.4
|4.15%
|0.0
|2023/07/27
|141.5
|6.4
|4.52%
|0.0
|2022/07/28
|78.4
|4.7
|5.99%
|0.0
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