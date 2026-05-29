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盤後速報 - 普萊德(6263)下週(6月5日)除息7.8元，預估參考價170.7元

鉅亨網新聞中心

普萊德(6263-TW)下週(6月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.8元。

以今日(5月29日)收盤價178.50元計算，預估參考價為170.7元，息值合計為7.8元，股息殖利率4.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

普萊德(6263-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為自有品牌網路通訊設備製造商，主要銷售有交換器、寬頻網路、。光纖網路、監控、語音、無線網路、路由器及工業網路等。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲5.53%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/05 178.50 7.8 4.37% 0.0
2025/06/10 154.0 7.9 5.13% 0.0
2024/07/02 178.5 7.4 4.15% 0.0
2023/07/27 141.5 6.4 4.52% 0.0
2022/07/28 78.4 4.7 5.99% 0.0

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