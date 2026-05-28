盤後速報 - 宏觀(6568)次交易(29)日除息2元，參考價228.0元
鉅亨網新聞中心
宏觀(6568-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為228.0元，相較今日收盤價230.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.87%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/29
|230.00
|2.0
|0.87%
|0.0
|2025/05/29
|106.5
|2.0373
|1.91%
|0.0
|2024/06/18
|147.0
|1.8173
|1.24%
|0.0
|2023/07/05
|157.0
|4.0228
|2.56%
|0.0
|2022/07/05
|125.0
|5.0154
|4.01%
|0.0
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