鉅亨速報

盤後速報 - 宏觀(6568)次交易(29)日除息2元，參考價228.0元

鉅亨網新聞中心

宏觀(6568-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為228.0元，相較今日收盤價230.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.87%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/29 230.00 2.0 0.87% 0.0
2025/05/29 106.5 2.0373 1.91% 0.0
2024/06/18 147.0 1.8173 1.24% 0.0
2023/07/05 157.0 4.0228 2.56% 0.0
2022/07/05 125.0 5.0154 4.01% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
宏觀230+1.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#均線指標上攻

偏強
宏觀

70.83%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty