小資福音！臺企銀開辦TISA上線 千元即可打造退休支柱限時享0信管費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-29 10:08

為提供國人資產配置與退休規劃多元選擇，臺企銀 (2834-TW) 正式開辦台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）基金服務，最低只需要新台幣 1,000 元就能開啟投資計劃，精準滿足客戶理財需求。鼓勵投資人及早啟動長期投資計畫，臺企銀特別送出 TISA 投資啟動禮，即日起至 116 年底前開戶並投資者，皆享有免收信託管理費的優惠，讓投資人的每一份投入都能更有效率地被運用。

小資福音！臺企銀開辦TISA上線 千元即可打造退休支柱享0信管費。（圖：臺企銀）

隨著少子化與高齡化社會來臨，提早規劃退休藍圖已成全民共識。臺企銀積極響應金管會政策，開辦 TISA 基金服務以提升客戶體驗，並協助投資人穩健掌握投資節奏，逐步打造退休財務的第三支柱。為了打破過去固有的理財高門檻，客戶現在不需親自跑到臨櫃辦理，只需透過臺企銀行動銀行 App，即可在線上輕鬆完成 TISA 帳戶開立。低投資門檻最低 1,000 元切入市場，讓剛出社會的年輕小資族或一般全民大眾，都能毫無經濟負擔地參與市場投資，逐步建立穩健的個人資產。

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在投資成本方面，參與 TISA 基金投資的民眾，除了享有免申購手續費與低經理費等既有的市場優勢之外，臺企銀此次更祭出大禮，凡是透過行動銀行開立 TISA 帳戶並進行投資 TISA 基金者，直到 116 年底前皆可享有免收信託管理費的限時好康，徹底免除投資人的額外成本負擔，進一步提升實質報酬率。